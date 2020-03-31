Rus ve Türk askerler, M4 karayolundaki gözlem noktalarını denetledi

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jukov, "Türk tarafıyla M4 karayolundaki gözlem noktalarında ortak denetim gerçekleştirdik. Her iki taraftan 2'şer zırhlı araç katıldı. Ekipler 1 saat 10 dakikada 60 kilometreden fazla yol kat etti. Herhangi bir sorunla karşılaşılmadı" dedi.

Ortak denetim faaliyetinin esas amacı, bölgedeki durumun izlenmesi ve ateşkes rejimine uyumun kontrolü ile M4'ün Fırat'ın doğusunda kalan kesiminde sorunsuz ilerleme imkânı olup olmadığının denetlenmesiydi.

Son günlerde Rus gözlemciler, karayolunda beyaz bayraklıfark etmişti ancak denetim faaliyeti sırasında bu araçlar görülmedi.

Rus ve Türk tarafları işbirliği sırasında sadece güvenlik meselelerini değil, insani konuları da ele alıyor. Bu kez militanların kontrolündeki bölgede bulunan su pompa istasyonu gündemdeydi. Fırat'ın doğusundaki çok sayıda arazinin ve yerleşimin suyunu temin eden istasyondan su akışı, su karşılığında elektrik talep eden militanlar tarafından periyodik olarak kesiliyor. Militanlarla yapılan görüşmelerde Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi temsilcileri de yer alıyor.

Bu konu hakkında konuşan Türk askeri yetkili, "Dünya şu anda koronavirüs sorunuyla uğraşıyor ve temizliğe daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Bunu suyla sağlayabiliriz. Eğer elektrik sorunu çözülürse, su sorunu da çözülür" dedi.

Jukov da, "Türk tarafının talebini komutanlığımıza ileteceğim. Ancak Türk tarafı da, bölgede su tedarikinin artırılması için tüm önlemleri almalı" ifadelerini kullandı.