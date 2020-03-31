Rusya ile Türkiye, Halep bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus ve Türk askerlerinin Suriye’nin Halep bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “Türk Silahlı Kuvvetleri ile Halep bölgesinde Vahşiya – Hisacek – Karamel – Vahşiya güzergahında koordineli devriye gerçekleşti” dedi.

Ayrıca Rus askeri polisin Halep ve Haseke’de devriye yaptığı aktarıldı.

Türkiye kontrolündeki yasadışı silahlı oluşumların ateşkese uymaya devam ettiğini kaydeden Juravlyov, Türkistan İslam Partisi adlı terör örgütü üyelerinin Lazkiye bölgesinin Maşariya köyüne ateş açtığını bildirdi.