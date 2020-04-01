Umman'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm meydana geldi

Ortadoğu'da yeni tip koronavirüs salgınının yavaş ilerlerdiği ülkelerden biri olan Umman'da virüs kaynaklı ilk ölüm meydana geldi.

Umman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, enfekte olan 72 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Ülkede şu ana dek tespit edilen 192 Kovid-19 vakası bulunuyor.