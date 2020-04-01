Shana Enerji Haber Ajansı: İran'ın Türkiye'ye doğalgaz ihracatı birkaç gün içinde yeniden başlayacak

İran Ulusal Doğalgaz Şirketi, İran’dan Türkiye’ye doğalgaz ihracatının, doğalgaz boru hattı onarıldıktan sonra birkaç gün içinde yeniden başlayacağını belirtti.

İran merkezli Shana Enerji Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Ulusal Doğalgaz Şirketi yetkilisi Mehdi Cemşidi-Dana, “İran’ın Türkiye’ye doğalgaz ihracatı yapılan boru hattının hasar gören kısmı önümüzdeki birkaç gün içinde onarılacak” dedi.

Yetkili, patlamanın Türkiye topraklarında sınıra yaklaşık 1.5 kilometre mesafede meydana geldiğini de sözlerine ekledi.

İran’dan Türkiye'ye gelen doğalgaz boru hattında, Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti.

Patlamanın ardından İran’ın Türkiye’ye doğalgaz ihracatını geçici olarak kestiği bildirilmişti.