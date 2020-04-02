İsrail Sağlık Bakanı Litzman ve eşi koronavirüse yakalandı

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının İsrail'de de yayılımını sürdürürken, Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşinin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı bildirildi.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Litzman ve eşinin karantinaya alınacağı kaydedildi.

Başbakan Benyamin Netanyahu'nun da konu hakkında bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, Litzman'ın bakanlık görevini sürdüreceği bilgisi verildi.

Ayrıca açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat ve diğer bir dizi yetkilinin de karantinaya alınacağı bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede son olarak toplamda 6 bin 92 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklamış, 26 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Bakanlığa göre ülkede Kovid-19 tespit edilerek tedavi altına alınan 95 hastanın durumu ciddiyetini koruyor ve 81 hasta entübe edildi.