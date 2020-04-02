İran Meclis Başkanı Laricani koronavirüse yakalandı

İran Meclis Başkanı Ali Laricani’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 62 yaşındaki Laricani'nin karantinaya alındığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını İran'da etkisini arttırmaya devam ediyor.

İran devlet ajansı IRNA'nın aktardığı habere göre, İran Meclisi Halkla İlişkiler Ofisi'nden yapılan açıklamada 62 yaşındaki Meclis Başkanı Ali Laricani’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulurken, Laricani’nin karantina ve tedavi altına alındığı belirtildi.

2008'den bu yana meclis başkanlığı görevini yürüten Laricani, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde de ülkesinin nükleer başmüzakerecisiydi.

Bu gelişmeyle 290 vekilin bulunduğu İran meclisindeki toplam vaka sayısı 23'e yükseldi.

Geçen haftalarda dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti'nin de Kovid-19'a yakalandığı duyurulmuştu.

İran’da toplam koronavirüs vaka sayısı 50 bin 468’e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 160'a ulaştı.