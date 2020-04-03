Netanyahu, 'İran'ın salgında ölü sayısını gizlediğini' ispatlamak için 13 yıllık dizi videosu kullandı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bakanlarına İran'daki salgın hakkında brifing verirken Hallmark Channel’ın 2007 yapımı Pandemic dizisinden bir video kullandı ve bu görüntülerin İran’da çekildiğini iddia etti.

Independent Türkçe'nin İsrailli Yediot Ahronot gazetesinden aktardığı habere göre, söz konusu diziye ait bazı görüntüler yeni koronavirüs salgını sonrası sosyal medyada dolaşmaya başlamış ve bazı kişiler viral hale gelen videonun bulaşıcı hastalıkta ağır kayıplar veren İran’a ait olduğunu ileri sürmüştü.

Ancak Yediot Ahronot’a konuşan kaynaklar, Netanyahu'nun klibi pazartesi günü kabine toplantısında bakanlara gösterdiğini ve İran'ın ülkedeki gerçek ölü sayısını gizlediğini iddia ettiğini söyledi.

Netanyahu’nun ayrıca bu görüntüyü Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir-Ben-Şabbat’a gösterdiği ve ondan bu videoyu bakanlara iletmesi talimatını verdiği de kaydedildi. Habere göre videonun orijinalitesinin doğrulanmasına dair herhangi bir çaba da gösterilmedi.

Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü’nden (INSS) İran uzmanı Raz Zimmit videonun sahte olduğunu fark ettiğini söyledi.

Zimmit, "Bu video, İran'ın koronavirüsün gerçek sonuçları hakkında dürüst davranmadığını düşünen Netanyahu’nun iddialarını kanıtlamak için gösterildi. Umarız ki çok daha kritik meselelerde ihtiyatlı olunur ve sosyal medyadan toplanan video kliplerin doğruluğu kontrol edilir" dedi.

İsrail Başbakanlığı ise bu habere dair verdiği yanıtta, klibin görüntüleri izlemek isteyen bazı bakanlara gönderildiğini belirtirken, videonun sosyal medyada bulunduğunu ve orijinalliğinin doğrulanamadığını kabul etti.

Bu arada İsrail’de eşiyle birlikte Kovid-19 testi pozitif çıkan 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ülkede bu hastalığa yakalanan en üst düzey İsrailli yetkili olurken tedbirler de artırılmıştı.

Son gelişmelerin ardından Netanyahu’nun yanı sıra İsrail istihbaratı Mossad’ın Şefi Yossi Cohen’le Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat'ın da karantinaya alınması kararlaştırılmıştı.