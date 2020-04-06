İran, salgınla mücadele için 'asla' ABD'den yardım talep etmeyecek

Salgının başından bu yana ABD tarafından uygulanan ‘tıbbi yaptırımların kaldırılması’ çağrısında bulunan İran, Washington’ın doğrudan yardımı konusundaki katı tutumunu sürdürüyor.

Bir basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, “İran, salgına karşı savaşında yardım etmesi için Amerika’nın yardımını hiçbir zaman istemedi ve istemeyecek. Ancak Amerika, İran’a uyguladığı yasadışı tek taraflı yaptırımların tümünü kaldırmalı” dedi.

Musevi, ABD’nin bu yolla İran’ı ‘müzakereye zorlamaya çalıştığını’ belirtti.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de daha önce koronavirüsle mücadele konusunda ABD’nin yardım teklifini kabul etmediğini söylemişti.

Can kaybı 3 bin 739'a yükseldi

Ortadoğu’da koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan İran’da salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 3 bin 739’a, toplam vaka sayısı da 60 bin 500’e ulaştı.

ABD, 2015 tarihli nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğinden bu yana İran’a yaptırım uyguluyor.

ABD’nin uyguladığı yaptırımlar salgınla mücadeleyi ise daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle İranlı yetkililerin yanı sıra uluslararası toplum da salgının başından bu yana yaptırımların kaldırılması için çağrı yapıyordu.

Bu kapsamda Fransa, Almanya ve İngiltere geçen hafta ABD’nin yaptırımlarını bertaraf etmeyi hedefleyen özel ticari sistem Instex’i ilk kez salgın nedeniyle devreye sokmuş ve Tahran’a tıbbi malzeme göndermişti.