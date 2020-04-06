Irak'ta ABD'li petrol şirketine füze saldırısı

Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Güvenlik Medya Ağı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Basra vilayetindeki El Burcisiye bölgesindeki ABD'li Halliburton Petrol Firması'nın faaliyet gösterdiği petrol kuyusu yakınlarına 3 katyuşa füzesi düştüğünü duyurdu.

Açıklamada güvenlik güçlerinin füzelerin ateşlendiği bölgede yaptıkları arama çalışmaları sonucu henüz ateşlenmemiş 11 katyuşa füzesi daha buldukları, olayda ise herhangi bir can kaybının meydana gelmediği kaydedildi.