Rusya ile Türkiye, Halep bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “Halep bölgesine yeni Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleşti” dedi.
Rus askeri polisin de Halep ve Haseke bölgelerinde devriye yaptığını söyleyen Juravlyov, “Ayrıca Kamışlı hava üssü – Tel eş-Şur Garbi – Aliya – Tel eş-Şur Garbi, Kamışlı hava üssü güzergahında hava devriyesi gerçekleştirildi” ifadesini kullandı.
Türkiye kontrolündeki yasadışı silahlı oluşumların, 6 Mart 2020 tarihli mutabakata uygun olarak ateşkese uymaya devam ettiğini söyleyen Juravlyov, Nusra terör örgütünün İdlib bölgesindeki 5 köye ateş açtığını anlattı.
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