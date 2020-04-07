Rusya ile Türkiye, Halep bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, 22 Ekim 2019 tarihli mutabakata uygun olarak Rus ve Türk askerlerinin Suriye’nin Halep bölgesinde ortak devriye görevi gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “Halep bölgesine yeni Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleşti” dedi.

Rus askeri polisin de Halep ve Haseke bölgelerinde devriye yaptığını söyleyen Juravlyov, “Ayrıca Kamışlı hava üssü – Tel eş-Şur Garbi – Aliya – Tel eş-Şur Garbi, Kamışlı hava üssü güzergahında hava devriyesi gerçekleştirildi” ifadesini kullandı.

Türkiye kontrolündeki yasadışı silahlı oluşumların, 6 Mart 2020 tarihli mutabakata uygun olarak ateşkese uymaya devam ettiğini söyleyen Juravlyov, Nusra terör örgütünün İdlib bölgesindeki 5 köye ateş açtığını anlattı.