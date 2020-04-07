Suudi Arabistan, Ramazan ayında camileri açmayı planlamıyor

Suudi Arabistan yönetimi, koronavirüs yüzünden başta toplu namazlar ve cami ziyaretleri olmak üzere toplu şekilde bir arada bulunmaya yönelik kısıtlamayı Ramazan ayında da uzatmaya hazır.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Muhammed Abdül Ali, “Herkes Ramazan’daki dini etkinlikleri özledi ama alınan tedbirler, koronavirüs pandemisi azalana kadar devam edecek” diye açıkladı.

Daha önce Kovid-19’a karşı mücadele kapsamında 4 ilde ve 5 büyük kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Nüfusun sadece yüzde 50’si evde kalıyor veya etkinliğini azalttı, bu yüzden sokağa çıkma yasağı herkesin çıkarına” denmişti.