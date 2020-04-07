Irak, Fransız müsteşarların kaldığı karargahı teslim aldı

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleriyle yaptığı anlaşma gereğince Bağdat’ta Fransız müsteşarların kaldığı karargahı geri aldığı belirtildi.

Koalisyon güçlerine bağlı bazı askeri üsler de daha önce Irak ordusuna teslim edilmişti.