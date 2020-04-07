Suriye’den AB’ye ‘yaptırımları kaldır’ çağrısı

Avrupa Birliği’nin (AB), temel insan haklarını ihlal eden tek taraflı yaptırımları kaldırması gerektiğini kaydeden Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 pandemisiyle ilgili tehditlere rağmen AB’nin Suriye’ye yönelik uygulanan ablukanın bir parçası olmaya devam ettiğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Halkı bu yaptırımlardan mustarip olan Suriye, ABD ve AB tarafından politik sebeplerle, uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ederek ve temel insan haklarından mahrum bırakarak başta banka havalelerine karşı uygulananlar dahil olmak üzere her türlü yasadışı yaptırımları kaldırmanın önemini kanıtlayan ülkelere ve kuruluşlara katılıyor” dendi.

Bazı AB yetkililerinin, Suriye yönelik tek taraflı yaptırımları kısmen kaldırma çağrısının henüz sadece kağıt üzerinde kaldığı ve gerçek eylemlere dönüştürülmediği belirtilen açıklamada, bu tür açıklamaların, uyguladığı yaptırımlarla Suriye sağlık altyapısını koronavirüse hazırlamaya engel olan AB yönetimini sorumluluktan kurtarmayacağı kaydedildi.

Şam, insan haklarına uyan ülkelere, yaptırım politikasından vazgeçme ve bugüne kadar on binlerce can alan pandemiden kurtulma çabası içinde olan “uluslararası aileye” katılma çağrısında bulundu.