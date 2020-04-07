Irak'ta Kovid-19 vaka sayısı bini aştı

Irak'ta tespit edilen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vaka sayısı bin 122'ye, ölü sayısı ise 65'e ulaştı.

İlk Kovid-19 vakasının şubat ayında görüldüğü Irak'ta, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e ulaştı.

Vaka sayısının ise 91 atarak bin 122'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, 373 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu olduğu belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere yapılan Kovid-19 test sayısı ise 26 bin 331 olarak açıklandı.

Öte yandan Irak Sağlık Yüksek Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere ülkenin bütün kentlerinde yerel saatle 21.00’de siren sesleri ve milli marşla başlayan saygı duruşu gerçekleştirildi.

Sağlık sektörü çalışanları ve güvenlik güçleri mensuplarının katıldığı saygı duruşunda, sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerinin Kovid-19'la mücadelede verdikleri emek takdirle karşılandı.