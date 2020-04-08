İran'dan IMF'ye kredi uyarısı: Ayrımcılık yapmayın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgınla mücadele etmek için talep ettikleri 5 milyar dolarlık acil durum fonunu vermesi konusunda IMF’ye uyarıda bulundu. ‘Ayrımcılık yapılmasın’ çağrısında bulunan Ruhani, “Bu zor durumda görevlerini yerine getirmezlerse, dünya onları farklı bir şekilde yargılayacak” dedi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) yaptıkları 5 milyar dolarlık acil durum fonu çağrısını bir kez daha dile getirdi.

Devlet televizyonunda yayınlanan kabine toplantısında konuşan Ruhani, “Uluslararası kurumlara, görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyorum. Biz IMF’nin bir üyesiyiz” dedi.

'Dünya onları farklı bir şekilde yargılayacak'

‘Ayrımcılığa’ karşı uyarıda bulunan Ruhani, “Eğer borç verme konusunda İran’la diğer ülkeler arasında bir ayrımcılık yapılacaksa, bunu ne biz ne de dünya kamuoyu müsamaha gösterir. Bu zor durumda görevlerini yerine getirmezlerse, dünya onları farklı bir şekilde yargılayacak” ifadelerini kullandı.

Ruhani, ABD’nin uyguladığı yaptırımları da ‘ekonomik ve medikal terörizm’ olarak niteledi.

Yaptırımların salgınla mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, "ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün, ülkelerin hastalıkla mücadelesinin engellenmemesine dair 2005'te yayımlanan sözleşmesini ihlal ediyor. Bu mesele, şu ana kadar ekonomik terörist olan Beyaz Saray'ın sağlık konusunda da terörist olduğuna dair tarihe kaydedilecek" ifadelerini kullandı.

İran Merkez Bankası Başkanı, geçen ay IMF’e bir mektup yazarak örgütün acil durumlar fonundan kullanılmak üzere 5 milyar dolarlık kredi talep etmişti . Bu talebin müzakere edildiği açıklansa da veto yetkisi bulunan ABD, İran’ın bu parayı ‘askeri amaçlar’ için kullanacağını iddia ediyor ve yardımı engelliyor.

İran’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 4 bin 3 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 62 bin 589’a ulaştı.

'Salgınla mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak'

Öte yandan Hasan Ruhani, 11 Nisan cumartesi gününden itibaren salgınla mücadelede 'ikinci ve daha zor bir aşamanın başlayacağını' belirterek halktan 'işbirliği' istedi.

Ruhani, "Cumartesi gününden itibaren ikinci dalganın başlamasıyla salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçileceği için halkın işbirliğine daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu dönem öncekinden daha zor olacak. Bu süreçte ekonomik faaliyetlerimizi de salgınla mücadeleyle birlikte imkanlar dahilinde sürdürmek istiyoruz. Önceki mücadele evde kalma mücadelesiydi. Bugün ise mücadele ekonomik faaliyetleri sürdürme mücadelesi olacaktır" dedi.