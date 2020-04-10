Yemen'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı. Olası bir salgının hâlihazırda kötü durumda olan sağlık sistemini yıkıma uğratmasından endişe ediliyor.

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesi, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, ülkede ilk koronavirüs vakasının Hadramevt ilinde tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, hastanın durumunun stabil olduğu, tıbbi destek sağlandığı ve ilgili birimlerin gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı başladı

Hadramevt Valiliği, salgının yayılmasını önlemek için sokağa çıkma yasağı ilan etti. Valilik tarafından yayımlanan genelgede, ilçelerdeki tüm güvenlik birimlerinin gerekli önlemleri almaları istendi.

Genelge uyarınca ayrıca Hadramevt ilindeki Eş-Şahr Limanı'nda çalışanların tamamı iki hafta evlerinde karantinaya alınacak.

Salgın nedeniyle ateşkes ilan edilmişti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, koronavirüs salgını nedeniyle dün Yemen'de iki haftalık ateşkes ilan etmişti.

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, duruma göre ateşkesin uzatılabileceğini belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu nedenle Yemen salgının yayılması için oldukça tehlikeli bir yer olarak görülüyor. Devam eden çatışmalar nedeniyle hastanelerin yarısından fazlası ya yıkıldı ya da kapandı. Aynı zamanda yoksulluk, su kıtlığı ve yetersiz hijyen koşulları da ülkeyi salgına çok açık bir hale getiriyor.