İsrail ordusundan Suriye'ye 'Hizbullah'la buluşma' mesajı: Sizi görüyoruz

Suriye ordusunun üst düzey bir komutanı ile Hizbulllah gerillalarının buluşmasını gösterdiğini söylediği bir video yayımlayan İsrail ordusu, tarafları tehdit etti.

Ortadoğu'da 'İsrail işgaline direniş' denilince akla gelen ilk isim olan, IŞİD ve diğer cihatçı örgütlere karşı zafer kazanılmasına önemli rol oynayan Lübnanlı Şii örgüt ve siyasi parti Hizbullah'ın Suriye hükümetiyle ilişkilerine İsrail ordusundan yeni bir tehdit geldi.

İsrail ordusu, sosyal medyada, Suriye ordusunun üst düzey bir komutanı ile Hizbulllah gerillalarının Suriye'de bir yerde buluşmasını gösterdiğini söylediği bir video yayımladı.

Look closely. See the man with white hair? That's the head of the Syrian Armed Forces 1st Corps, Luau Ali Ahmad Assad. He's visiting Hezbollah positions in #Syria.



Our message: We see you. Consider this a warning.



We won't allow Hezbollah to entrench itself militarily in Syria. pic.twitter.com/vmPtZe1VuC — Israel Defense Forces (@IDF) April 10, 2020

Videoya eşlik eden mesajda şöyle denildi:

"Yakından bakın. Ak saçlı adamı gördünüz mü? O kafa, Suriye Silahlı Kuvvetleri Birinci Kolordu Komutanı Tümgeneral Luau Ali Ahmed Esad'a ait. Suriye'deki Hizbullah mevzilerini ziyaret ediyor.

Mesajımız:Sizi görüyoruz. Bunu bir uyarı olarak alın.

Hizbullah'ın askeri olarak Suriye'ye yerleşmesine izin vermeyeceğiz."

İsrail ordusunun Arapça medya bölümünü yöneten Aviçay Adraee, Arapça tweet atarak, videonun İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye'nin kontrolünde kalan bölümünde çekildiğini söyledi.

Adraee, 'Hizbullah'ın bu bölgeye yerleşmesine İsrail'in göz yummayacağını' dile getirdi.

İsrail, Suriye'de İran ve Hizbullah'a ait olduğu hedefleri vurma gerekçesiyle sık sık saldırılar düzenliyor.

Hizbullah, ABD ve İsrail'in 'terör örgütleri' listesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'e karşı zaferin en kilit isimlerinden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Irak Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Şii ağırlıklı milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis'e 3 Ocak'ta Bağdat'ta suikast düzenlemişti.

O zamandan beri Irak'ta ABD hedefleri çeşitli saldırılara uğrarken, bu ayın başında Hizbullah komutanlarından Ali Muhammed Yunus'un Lübnan'ın güneyinde öldürüldüğü haberi gelmişti.