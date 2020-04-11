ABD, Irak Hizbullahı liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın Irak kolu lideri Muhammed Kavtarani hakkında Washington ile bilgi paylaşımı yapacak olan kişilere 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

Para ödülünün, Irak Hizbullahının 'üst düzey askeri komutanı' olduğu belirtilen Kavtarani’nin 'faaliyeti, bağlantıları ve tanıdıkları hakkında bilgi' karşılığında verileceği belirtildi.

Kavtarani’nin, daha önce İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani tarafından organize edilen askeri grupların 'politik koordinasyonunun bir kısmını üzerine aldığı' ifade edildi.

Açıklamada, Kavtarani’nin protestoları bastırmak, ABD’nin diplomatik temsilciliklerine saldırı düzenlemek ve organize suç şebekesi kurmakla suçlanan grupları koordine ettiği ve yerel gruplar dahil Hizbullah’ın Irak’taki çıkarlarını ilerlettiği öne sürüldü.

Kavtarani'nin adı, 2013'ten bu yana ABD'nin yaptırım listelerinde geçiyor.

Daha önce Hizbullah'ın finansmanı hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül vaat edilmişti.