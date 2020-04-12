Husiler: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ateşkes ilanı dezenformasyondur

Yemen'deki Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tek taraflı ilan ettiği ateşkesin dezenformasyon ve yanıltma çalışması olduğunu söyledi.

Abdusselam, Husilere ait el-Mesira Televizyonu'nda yayımlanan açıklamasında, koalisyon güçlerinin uyguladığı ablukanın yanı sıra karadan ve havadan saldırılarının da artarak devam ettiğini söyledi.

"Koalisyon güçlerinin ilan ettiği ateşkesin dezenformasyon ve yanıltma çalışmasından başka bir şey olmadığını" öne süren Abdusselam, "Barışın sağlanması konusunda ciddiyet olsaydı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) savaşın durdurulması ve ablukanın kaldırılması yönünde net bir karar alması gerekirdi." ifadesini kullandı.

Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren tek taraflı olarak iki haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.