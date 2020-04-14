Suudi Arabistan AA ve TRT'nin internet sitelerine erişimi engelledi

Suudi Arabistan'da Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça'ya ait internet haber sitelerine girmeye çalışanlar, "Özür dileriz, bu site Enformasyon Bakanlığının kurallarına aykırıdır" mesajıyla karşılaşıyor.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

Türk basın kuruluşlarına yönelik erişim engeline tepki gösteren sosyal medya aktivistleri, bu yasağı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın döneminde daha da artan basın ve ifade özgürlüğü ihlallerinden biri olarak değerlendirdi.

Ürdünlü yazar İhsan el-Fakih, sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan aleyhinde sık sık haberler sunan Batı medyasına kayıtsız kalan Riyad yönetiminin hiçbir gerekçe göstermeden Türk basın organlarının internet sitelerine erişim engeli getirilmesine anlam veremediğini belirtti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Gazetecileri Destekleme Komitesi Cemiyeti de, Suudi Arabistan'ın Türk basın kuruluşlarına ait internet sitelerini hedef almasını kınayan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik ihlallerin, siyasi baskılar için bir araç olarak kullanılmaması gerektiği ifade edildi.