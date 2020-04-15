'Suriye'de solunum cihazı eksikliği kritik seviyede, yaptırımlar tıbbi ekipman sevkiyatını engelliyor'

Suriye'de yeterli solunum cihazı bulunmaması nedeniyle Kovid-19 bağlantılı olarak ciddi bir sorun yaşandığı ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının tıbbi ekipman sevkiyatını engellediği belirtildi.

Sığınmacıların Suriye'ye, ülke içinde yer değiştirenlerin de evlerine dönmeleri konusunda çalışmalar yürüten Rusya ve Suriye Kurumlararası Koordinasyon Merkezi'nin eş başkanları Mihail Mizintsev ve Hüseyin Mahluf, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını neticesinde oluşan duruma ilişkin ortak açıklama yaptı.

Solunum cihazı yetersizliğinin kritik seviyede olduğuna ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının tıbbi ekipman sevkiyatını engellediğine dikkat çeken Mizintsev ve Mahluf, Rukban sığınmacı kampındaki epidemiyolojik durumun ciddi endişe yarattığını kaydetti.

Rus ve Suriyeli yetkililer, "Yapılan çalışmalara rağmen Suriye hükümetinin enfekte olmuş kişilere tanı koyma ve yardım sunma imkanları son derece kısıtlı. Ülkede her gün yaklaşık 100 test yapılıyor, sağlık kuruluşlarında toplam 25 bin yatak mevcut ve kritik seviyede solunum cihazı eksikliği yaşanıyor" dedi.

Suriye sağlık sisteminin çatışmalar nedeniyle büyük darbe aldığını ve Kovid-19'la mücadele için sağlık sistemini yeniden tesis etmenin ancak uluslararası yardımla mümkün olacağını kaydeden yetkililer, Batılı ülkelerin yaptırımlarının bunu engellediğinin altını çizdi.

Yetkililer, ABD'nin kontrolündeki Tanf bölgesinde bulunan Rukban sığınmacı kampındaki epidemiyolojik durumun ciddi endişe yarattığını belirterek, "Kampın eski sakinlerinin elindeki kanıtlara göre, kamptaki tıbbi noktalar kapalı, ilaç ve doktor yok, hiç kimse tıbbi yardım sunmuyor. Salgının kampta görülmesi halinde oradaki kişilerin hayatta kalma şansı neredeyse yok. ABD, bu bölgenin işgalini yasalara aykırı şekilde devam ettiriyor ve Suriyelilere yardım etmeyi istemiyor. ABD'nin sığınmacıların kamptan çıkarak Suriye hükümetinin kontrolünde bölgelere geçmesine engel olduğu da belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, "Eğer ABD, Tanf'taki Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılayacak güçte değilse, ABD'li askerler bölgeden hemen ayrılmalı ve bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine bırakmalı" diye ekledi.