Trump'ın DSÖ'ye yardımı kesmesine Zarif'ten tepki: İran'ın uzun zamandır yaşadığını şimdi tüm dünya tadıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiği ve tarihteki en ağırı diye nitelediği yaptırımları uygulamaya koyduğu İran'a koronavirüsle mücadele edebilmesi için yaptırımları kaldırmayı reddetmesinin üzerine yeni bir skandal ekledi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) koronavirüs pandemisinde Çin yanlısı olmak ve ABD'yi yanlış yönlendirmekle suçlayagelen Başkan Trump'ın son olarak DSÖ'ye Amerikan fonlarını kesmesine bir tepki de Tahran'dan geldi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump'ın DSÖ'ye mali yardımı kesmesini İran'a uyguladığı 'zorbalıkla' kıyasladı.

The world is learning what Iran has known & experienced all along: US regime's bullying, threatening & vainglorious blathering isn’t just an addiction: it kills people.



Like "maximum pressure" against Iran, the shameful defunding WHO amid a pandemic will live in infamy. — Javad Zarif (@JZarif) April 15, 2020

Twitter'dan açıklama yapan Zarif, "İran'ın öteden beri bildiği ve deneyimlediğini dünya yeni öğreniyor: ABD rejiminin zorbalığı, tehdit etmesi ve övüngen saçmalamaları bir tiryakilikten ibaret kalmıyor, aynı zamanda insanları öldürüyor. İran'a karşı 'maksimun baskı' gibi, pandeminin ortasında DSÖ'ye fonu kesme utancı da bir rezillik olarak baki kalacaktır."

Trump, dünkü açıklamasında, DSÖ'nün pandeminin dünya geneline yayılmasında sorumluluğu olduğunu ve dünyayı yanılttığını savunmuştu.