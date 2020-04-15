İran Devrim Muhafızları: Koronavirüsü kan testlerine gerek kalmadan saptayabilen cihaz ürettik

Yeni tip koronavirüsün en çok vurduğu ülkeler arasında yer alan İran'da, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, virüsü kan testlerine gerek kalmadan saptayabilen yerli üretim bir cihaz geliştirdiklerini duyurdu.

Koronavirüs tanı cihazının tanıtımı için tören düzenleyen İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, "Bu yeni icat, İran'da yeni tip koronavirüs salgınının patlak vermesinin ardından, tümüyle Devrim Muhafızları'nın Besic güçleri tarafından geliştirilen yepyeni ve benzersiz bir teknolojik fenomen" dedi.

The Chief Commander of the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Major General Hossein Salami said that #IRGC has developed a homegrown device capable of detecting the #coronavirus without any need for blood tests.https://t.co/GeMeYDxF9S pic.twitter.com/ORi2lXS3LG — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) April 15, 2020

Koronavirüs tanı cihazının nasıl çalıştığının gösterildiği tanıtımda, cihazın antenle donatıldığını belirten Devrim Muhafızları Genel Komutanı, iki kutuplu virüs kullanarak 100 metre çapına kadar virüse bulaşmış her noktayı 5 saniyede saptadıklarını anlattı:

"Cihazın içine çift kutuplu bir virüs tasarımlandı ve virüslü yere 100 metre mesafede açılan anteni, manyetik alan kullanarak virüsün nereye bulaştığını 5 saniye içinde belirledi."

A bipolar virus has been designed inside the device and its antenna is placed in front of the contaminated area up to 100m distance and can detect the contaminated area in five seconds using a magnetic field.#Iran#coronavirus https://t.co/DklWsrHaUg — English_News (@Eng_AhedNews) April 15, 2020

Selami, kan testi gerekmeksizin akıllı yöntemlerle uzak mesafeden virüs bulaşmış yüzeyleri ve insanları saptayan cihazın toplu kitlesel taramalarda kullanıma sokulduğunu aktardı.

'Aynı zamanda akıllı dezenfektan görevi gören cihaz sayesinde virüs bulaşmamış yerlerin fazladan dezenfekte edilmesine gerek kalmayacağını kaydeden komutan, cihazı çeşitli hastanelerde test ettikleri ve yüzde 80 isabetli sonuç aldıklarını' kaydederek 'her türlü virüse karşı işe yarayacağını' vurguladı.