Suriye’de ABD tarafından eğitilen bir grup militan, hükümet ordusuna teslim oldu

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın brifinginde, militanların 14 Nisan sabaha karşı El-Tanf bölgesinden çıkmaya çalışırken yakalandığını söyledi.

Militanların, hükümet ordusuna teslim olmayı ve barışçıl hayata dönmeyi planladığını itiraf ettiğini aktaran Juravlyov, bu grup militanın, 55 kilometrelik güvenlik bölgesinde, ABD’nin kontrolündeki 'Devrimci Komandolar Ordusu' tarafından saldırıya uğradığını anlattı.

Rus komutan, “Çıkan çatışma sonucu militanlar 3 arazi aracını kaybetti. Sadece 27 kişi kaçmayı başardı. Halihazırda Palmira’da, Suriye hükümet güçlerinin koruma altında bulunuyorlar” dedi.

Militanların, bombaatarlar ve ağır makineli tüfekler onlarca silah teslim ettiği bildirildi.