Yemen'de BAE'nin desteklediği iki grup birbiriyle çatıştı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Lahic iline bağlı El-Miflehi ilçesinin Asra bölgesinde Hizam Emni güçleri ile Güney Direnişi'ne bağlı güçler çatıştı.

BAE destekli iki grup arasındaki çatışma sırasında Hizam Emni güçlerinin Miflehi ilçesindeki Acil Durum Komutanı Arif Matari Said öldü, diğer bazı unsurlar ise yaralandı.

Lahic ilinin merkezi El-Havta kentindeki Hizam Emni güçleri, bunun üzerine çatışmaların yaşandığı bölgeye takviye güç gönderdi.

Görgü tanıkları çatışmanın sebebiyle ilgili bilgi vermezken, taraflar birbirini Suudi Arabistan'ın hükümet güçlerine gönderdiği askeri desteğe el koymakla suçlamıştı, Suudi Arabistan da olaya karışanları cezalandırmakla tehdit etmişti.