‘IŞİD, Irak’ta virüs bulaştırılmış maske dağıtmayı planlıyor’

Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonuna konuşan kaynaklar, “IŞİD, sahte sağlık görevlilerinin yardımıyla virüs bulaştırılmış tıbbi cihazlar ve maske dağıtma niyetinde” dedi.

Operasyonun, hükümet güçleri tarafından “kontrolün tartışmalı” olduğu bir dizi köyde yapılmasının planlandığı ileri sürüldü.

Irak kolluk kuvvetlerindeki kaynaklar, televizyona yaptığı açıklamada, önleyici operasyon düzenlemeyi planladıklarını belirterek, “Iraklıları, tanımadıkları kişilerle konuşma konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullandı.