KDP: PKK varlığı nedeniyle Irak Kürdistan bölgesi halkı ağır bedeller ödedi

KDP, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Peşmerge güçlerinin Kandil'e yakın 'Zine Wertê' bölgesine konuşlandırılması ve PKK'nın buna tepki göstererek kendilerine ağır ithamlarda bulunması üzerine yazılı açıklama yaptı.

KDP Politbürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın bölgenin herhangi bir noktasında yerleşme hakkını kendisine tanıdığı ve IKBY'nin iç işlerini karıştırma konusunda geri kalmadığı ifade edildi. Açıklamada, PKK'nın istediği yerde konuşlanmayı kendisine hak tanıdığı bir dönemde, IKBY hükümetinin ise kendi toprakları üzerinde yetkilerini uygulamayı normal kabul etmediği belirtildi.

PKK'nın önceki yıllar ve şimdi ortaya koyduğu tutumun bölgede çatışma çıkarmaya yönelik olduğu, IKBY halkının hayatı, geleceği, güvenliği, egemenliği ile kurumlarına saygı göstermediği kaydedildi. PKK'nın söz konusu tutumu nedeniyle yüzlerce köyün yeniden imarına ve binlerce vatandaşın yaşamına engel olduğuna yer verilen açıklamada, "PKK nedeniyle Kürdistan bölgesi halkı ağır insani ve maddi bedeller ödedi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Söz konusu iddiaların tamamını şiddetle reddedenken Zine Wertê’ye yerleştirilen Peşmergelerin Kürdistan Bölgesi Hükümeti Peşmerge Bakanlığı’na bağlı olduğunun altını çizmek istiyoruz. Söz konusu güç koronavirüs salgını önlemleri kapsamında hükümet tarafından çıkarılan kararlar çerçevesinde ve Peşmerge Bakanı’nın talimatlarıyla bölgeye yerleştirilmişlerdir.

- Bölgedeki Peşmergeler KDP Peşmergesi değil Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanlığı’na bağlı güçleridir. Onlar Kürdistan halkının çıkarlarını korumak için verilen kararları uyguluyorlar. Kürdistan Demokrat Partisi her zaman Kürt siyasi parti ve örgütlerinin mücadelesine saygı duymuş, Kürt halkının siyasi ve medeni haklarını desteklemiştir.

- PKK, istediği yere güç göndererek Kürdistan Bölgesi’nin içişlerine karışmayı sıradan bir adım olarak görüyor ancak Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin kendi toprakları üstünde kendi yetkilerini kullanmasını anormalmiş gibi görüyor. Biz bu yaklaşımı şaşkınlıkla takip ediyoruz. Maalesef PKK’nın şimdi ve geçmişte de Kürdistan Bölgesi’ne yönelik davranışlarını sataşıcı ve haylazca o nitelendiriyor, hiçbir şekilde Kürdistan Bölgesi’nin kurum ve kuruluşlarına, emniyet ve vatandaşların huzuruna saygı duymadığını belirtmek isteriz.

'PKK yüzünden binlerce köyde yaşam normale dönemedi'

- PKK’nın davranışları nedeniyle Kürdistan Bölgesi’ndeki binlerce köyde yaşam normale dönemedi, binlere vatandaşın yaşamına engel olmuştur. Kürdistan Bölgesi halkı PKK yüzünden büyük maddi ve insani bedeller ödemiştir. KDP ve Kürdistan Bölgesi’nin hoşgörü anlayışı nedeniyle bugüne kadar PKK’nin sınırları aşan davranışlarına karşı müsamaha gösterilmiştir.

'PKK bize sataşacağına gidip sorunlarını Türkiye ile çözsün'

- PKK’nın başındakiler, Kürdistan halkının bu tutumunu takdir ederek Kürdistan Bölgesi’nin durumunu göz önünde bulundurmalıydı. En azından yıllardır Kürdistan Bölgesi’nde PKK’nin varlığını kabul eden vatandaşlara ve kurumlara saygı göstermeliydi. PKK, Türkiye ile çatışma ve savaş içerisinde. Dolayısıyla bize sataşıp Kürdistan topraklarında problem yaratacaklarına gidip sorunlarını Türkiye ile hal etsin.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de bugün yaptığı açıklamada, Peşmerge güçlerinin Zini Verte bölgesine, koronavirüse karşı olarak İran'dan kaçak gelen vatandaşların geçişlerinin denetlenmesi amacıyla konuşlandırıldığını bildirmişti.