Koronavirüs nedeniyle erken tahliye edilen mahkum, kutlama için havaya ateş açan kuzeni tarafından yanlışlıkla öldürüldü

Arap medyasında yer alan haberlere göre olay Ürdün'de yaşandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden tahliye edilen mahkumlardan biri olan 46 yaşındaki Sari Salem Wardat, evinin önünde yakınları ve akrabalarınca kutlamalarla karşılandı.
Sosyal medyada videoda, Wardat'ı karşılama kutlaması yapan yakınlarının havaya ateş açtığı görülüyor.
Bu esnada Ahmad Salamah Wardat isimli kuzeninin, havaya ateş açmak isterken yanlışlıkla Wardat'ı başından vurduğu görülüyor.
Yerel polisin verdiği bilgilere göre, ruhsatsız silah bulundurma ve polise mukavemet suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilen 5 çocuk babası Wardat, yalnızca 2 hafta erken salıverilmişti.
Koronavirüs nedeniyle tahliye edilen mahkum, kutlama için havaya ateş açan kuzeni tarafından yanlışlıkla öldürüldü: Ruhsatsız silah bulundurma ve polise mukavemet suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, yalnızca 2 hafta erken salıverilmiştihttps://t.co/HgA1mGx9Vr pic.twitter.com/1qxW4SpHnX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 17, 2020
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