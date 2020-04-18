Koronavirüs nedeniyle erken tahliye edilen mahkum, kutlama için havaya ateş açan kuzeni tarafından yanlışlıkla öldürüldü

Ürdün'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında cezaevinden tahliye edilen bir mahkum, tahliyesini kutlamak ve kendisini karşılamak için yapılan kutlamalar sırasında havaya ateş açan bir akrabası tarafından vurularak yanlışlıkla öldürüldü.