İran Dışişleri Bakanı Zarif, Esad'la görüşmek üzere Şam'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yeni Astana müzakerelerini konuşmak üzere bugün başkent Şam'a gitti.

El Mayadin televizyonunun haberine göre Zarif, Esad'ın yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le de bir araya gelecek.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zarif, Şam'da yeni Astana müzakerelerini, bölgesel gelişmeleri, ikili ilişkileri ve terörle mücadeleyi ele alacak.

AFP'nin haberine göre Zarif'in ziyareti, bu yıl Tahran-Şam arasındaki ilk görüşme olacak. Ayrıca Zarif, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 2 ay aradan sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.

Zarif, Şam'a en son ziyaretini geçen yılın nisan ayında yapmıştı.

#Iran's foreign minister @JZarif arrived in Damascus and was welcomed by #Syria's deputy foreign minister in the airport. Zarif will meet Syrian president and foreign minister later in the day. pic.twitter.com/5uw7kA8sg3 — Abas Aslani (@AbasAslani) April 20, 2020

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