İran Dışişleri Bakanı Zarif: Rusya, İran ve Türkiye yakında Suriye’deki durumu görüşecek

İran Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Şam’da gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya, İran ve Türkiye’nin yakın zamanda Suriye anayasa komitesi ve İdlib’deki durumun ele alınacağı ‘Astana formatlı’ görüşme planladıklarını ifade etti.

“Zarif, bir gün önce Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile yaptığı telefon görüşmesinden bahsederek, Suriye Devlet Başkanı’na Astana sürecinin garantörleri olan İran, Türkiye ve Rusya arasında en kısa zamanda görüşme organize edileceğini bildirdi” ifadelerine yer verilen açıklamada, ayrıca İran Dışişleri Bakanı’nın Esad ile ‘Suriye anayasa komitesini, siyasi sürecini ve İdlib’deki durumu’ ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ‘Suriye Devlet Başkanı’nın ise (İran Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücü komutanı) Kasım Süleymani’nin suikastından bahsettiği ve İranlı generalin Suriye’deki terörle mücadeledeki ‘vazgeçilmez rolünün’ altını çizdiği belirtilerek “(Esad) ayrıca İran’ın aşırılık yanlıları ile mücadelede Suriye halkı ile yaptığı işbirliğini de takdirle karşıladı” denildi.