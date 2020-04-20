Irak medyası yeni IŞİD liderinin yerini açıkladı

IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Kureyşi’nin şu anda Irak topraklarında bulunduğu, Iraklı ve ABD’li uzmanların kimlik tespit çalışmalarını yürüttüğü bildirildi.

Al Sumaria televizyonuna konuşan Irak güvenlik güçlerinden bir kaynak, "El Kureyşi’nin Irak’ta bulunduğuna dair doğrulanmış veriler var ve IŞİD yönetiminde az sayıda kişi onun nasıl göründüğünü biliyor" dedi.

"Ortak Irak-ABD uzman grubu şubat ayından bu yana, Ebubekir el-Bağdadi öldükten sonra örgütün başına geçen yeni IŞİD liderinin kimliğini belirleme çalışmalarını yürütüyor" diyen kaynak, el-Kureyşi’nin kimliğini tespit etmeye yönelik önceki çabaların başarısız olduğunu kaydetti.

Kaynak, İngiliz medyasının, el-Kureyşi’nin Amir Muhammed Abdülrahman el-Mavli es-Salbi adlı bir Iraklı olduğu yönündeki iddiasının da asılsız çıktığını söyledi.

IŞİD’in, mağlup edildikten sonra dağılan gruplar arasında iletişim kanalı kurmayı başardığını ve son bir ayda birkaç saldırı düzenlediğini anlatan kaynak, tüm saldırıların zamanlama ve hedef seçmeye göre iyi organize edildiğini ama geniş ölçülü olmadığını kaydetti.

Halihazırda Iraklı güvenlik güçleri, başta ülkenin kuzeyindeki Selahaddin ve Kerkük bölgeleri olmak üzere militanların üslerini ve barınaklarını arama çalışmalarını yürütüyor.