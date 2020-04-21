Salgın Lübnanlıları durduramadı: Sosyal mesafeye uygun araç konvoyuyla hükümeti protesto ettiler

Lübnan’da yüzlerce protestocu salgına rağmen sokakları doldurdu. Araçlarında kalarak sosyal mesafe kuralını ihlal etmeyen eylemciler, ekonomik krizi, işsizliği ve yolsuzluğu protesto etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina kuralları protestoları engel olmuyor. Sosyal mesafeyi gözeterek yapılan protestolara bugün de Lübnan halkı imza attı.

Başkent Beyrut başta olmak üzere büyük şehirlerde karantina nedeniyle boşalan sokaklara dökülen yüzlerce kişi; ekonomik sıkıntılar, zamlar, artan işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerini protesto amacıyla aylar önce başlayan eylemleri salgına rağmen canlandırdı.

Protestocular sosyal mesafeyi bozmamak adına araçlarında kalırken, çoğunun maske, siperlik ve eldiven taktığı görüldü. Konvoy yapan protestocular, daha önce eylem için toplandıkları meydanları dolaştılar.

© AFP 2020 / IBRAHIM AMRO Protestocuların çoğunun maske, siperlik ve eldiven taktığı görüldü.

'Koronavirüs her şeyi öldürdü ama yolsuzluğa engel olamadı'

Eylemcilerden biri olan 22 yaşındaki Hasan Hüseyin Ali, “Geri dönmek güzel, bundan daha iyi bir duygu yok” diyerek sevincini paylaştı.

Ali, “Koronavirüs her şeyi öldürdü ama siyasetçilerimizin yolsuzluk yapmasına engel olamadı, bu nedenle bizi de durduramayacak” dedi.

© AFP 2020 / IBRAHIM AMRO Salgına rağmen yeniden alevlenen protestoya, yüzlerce araç katıldı. Lübnanlılar sosyal mesafe kuralını çiğnememek için araçlarından çıkmadı.

54 yaşındaki Lina al Adawi ise, “Dışarı çıktım çünkü devlet şu ana kadar hiçbir şey yapmadı, Hiçbir reform göremedik. Salgın ekonomik ve sosyal koşulları daha da kötüleştirdi. İşsizlik, faiz oranları, açlık ve yoksulluk arttı” ifadelerini kullandı.

Lübnan’da geçen yıl ekim ayında WhatsApp kullanımına vergi getirilmek istenmesi halktaki hoşnutsuzluğu tetiklemiş ve hükümet karşıtı protestoların fitilini ateşlemişti.

İsrail'de de 2 bin kişi sokağa çıkmıştı

Birkaç gün önce de İsrail’de, devam eden yolsuzluk davası nedeniyle Benyamin Netanyahu'nun başbakan olmasını istemeyen muhalifler başkent Tel Aviv'de eylem düzenlemişti.

Rabin Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişi sosyal mesafe kuralına uyup iki metre arayla durarak Netanyahu'yu protesto etmişti.