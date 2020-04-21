Halid el-Mişri: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Ramazan’da Hafter güçlerini tamamen bitirmenin hesaplarını yapıyor

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya Ulusal Televizyonu’nda yayınlanan basın toplantısında, UMH birliklerinin başkent Trablus’un batısındaki kıyı şeridini kontrol altına aldıktan sonra, öncelikli askeri hedefin, başkentin 50 kilometre güneydoğusunda yer alan Tarhuna şehrini ele geçirmek olduğunu belirtti. Tarhuna’daki çatışmalar geçen haftanın sonunda başlamıştı.

Halid el-Mişri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir hafta içinde Tarhuna’yı ele geçirdikten sonra, UMH güçleri ülkenin güneyindeki Çad ve Nijer sınırlarında kontrolünü kurmayı planlıyor. Bize orada karşı koyabilecek reel bir güç yok. Ülkenin güneyindeki halk, UMH ile iletişim halinde ve Tarhuna hareketinin sonucunu bekliyor.”

Halid el-Mişri, ülkenin güneyinde yer alan El Jufra şehrinin ardından UMH ile Hafter güçleri arasındaki savaşın Libya’nın doğusundaki Ecdebiya’ya taşınacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkenin orta bölgeleri ve petrol hilal bölgesinin kurtarılmasından sonra son savaş Racma’yı (Libya Ulusal Ordusu’nun ana karargahı bu şehirde bulunuyor) ele geçirmek için olacak. Ramazan ayında askeri cuntanın düşeceğini bekliyoruz.”

UMH güçleri, bu haftanın başında Trablus'un batısında yer alan Sabrata, Surman ve El Ajaylat şehirlerine başlattığı hızlı saldırı sonucunda komşu Tunus sınırlarının kontrolünü yeniden ele geçirdi.