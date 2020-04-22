İran Devrim Muhafızları: İlk askeri uydumuz 'Nur 1' yörüngede

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ülkenin ilk askeri başarılı bir şekilde yörüngeye oturtulduğu belirtildi.

İran'ın ülke içinde üretilen ilk askeri uydusunun Devrim Muhafızları Kava Kuvvetleri tarafından yörüngeye fırlatıldığı belirtildi.

İsminin 'Qassed' olduğu açıklanan çok kademeli roketle fırlatılan 'Noor 1' (Nur 1) uydusu, İran'da lokasyonu belirtilmeyen ancak İran'ın merkezindeki bir çölde bulunan üsten havalandığı ve 425 kilometre yükseklikte olduğu belirtildi.

Mehr haber ajansı tarafından aktarılan habere göre, bu fırlatma İran İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'nun yıl dönümünde gerçekleşti. Devrim Muhafızları'nın hava kuvvetleri, İran tarafından geliştirilen bir dizi uzun menzilli füze ve uydu fırlatma aracına sahip.

İran aynı zamanda bu yılın başında 'Zafer' isimli bir iletişim uydusunu da yörüngeye fırlatmıştı ancak daha sonra yapılan açıklamada cihazın hızının yörüngeye ulaşmak için çok düşük olduğu açıklanmıştı.