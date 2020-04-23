Haseke sakinleri, Rus-Türk ortak devriyesini olumlu bir şekilde karşıladı

Rus askeri polisi sözcüsü Andrey İvanov, ortak devriye için Suriye'nin Haseke kentine giden Rus ve Türk askerlerin kent sakinleri tarafından olumlu bir şekilde karşılandığını belirtti.

İvanov, düzenlediği basın toplantısında Haseke'nin Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgesinde düzenlenen Rus-Türk ortak devriyesi hakkında bilgi verdi.

İvanov, "Yeni Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleştirildi, çok yüksek seviyede işbirliği yapıldı, Rus askeri polisi devriye sırasında güvenliği sağladı" dedi.

Devriyenin bir buçuk saat sürdüğünü söyleyen İvanov, halk sakinlerinin olumsuz bir tutumunu görmediklerini, aksine devriye ekiplerini gördüklerinde el sallayarak selam verdiklerini anlattı.

İvanov, devriyenin sadece anayollarda düzenlenmediğini, barışçıl yaşamın hâkim olduğundan emin olmak için güvenlik koridoru içindeki bir dizi sınır yerleşiminde de devriye gezdiklerini kaydetti.

Devriye faaliyeti, Kamışlı'nın batısındaki sınır bölgesinde 60 kilometrelik bir alanda gerçekleştirildi.

Rus-Türk ortak devriye konvoyunda BTR-80, Tigr ve Kirpi araçları dahil iki taraftan da zırhlı araçlar yer aldı.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait helikopterler de devriye konvoyuna havadan refakat etti.