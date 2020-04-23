Suriye muhalefeti: İdlib’de koronavirüs hastası yok

Suriye muhalefetinin Astana’daki heyetinin başkanı Ahmet Tuma Sputnik’e açıklamasında, “Geçici hükümetin sağlık bakanlığı, kurtarılan (silahlı muhalefetin kontrolündeki) bölgelerde testler alarak yüzlerce analiz yaptı. Şu ana kadar tek bir pozitif sonuç yok” dedi.

İdlib’de bulunan doktorların başta Türkiye’de olmak üzere eğitimden geçtiğini ve virüs tespit edilen veya belirtileri olan hastalarla çalışacak yetenekte olduğunu kaydeden muhalefet temsilcisi, koronavirüsün yayılmasını önleme çabaları kapsamında sınırların kapatılmasının ve Ramazan ayı öncesinde yakınlarını ziyaret etmek isteyen Suriyeli sığınmacıların sınırı geçmesine uygulanan yasağın etkin olduğunu vurguladı.

Koronavirüsün, Suriye hükümetinin kontrolündeki topraklardan gelebileceği yönünde endişelerinin olduğunu dile getiren Tuma, “Öncelikle orada koronavirüs salgının ne ölçekte olduğunu bilmiyoruz. İkincisi, buraya geçen herkesi test etme imkanımız yok” ifadesini kullandı.

Virüs bulaşan kişilerin özellikle sığınmacı kampların bulunduğu yerlere gitmesinin büyük tehlike arz ettiğini dile getiren muhalif, tıbbi imkanların yetersiz olduğuna işaret ederek hastalara gereken her şeyin sağlanması imkanının minimal olduğunu kaydetti