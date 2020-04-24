Yemen'deki ateşkes 1 ay daha uzatıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle Yemen'de ilan edilen ateşkesin süresi bir ay daha uzatıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, salgın nedeniyle Yemen’de iki haftalığına ilan edilen ateşkesin bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

Husilerin saldırılarını sürdürüp ateşkese uymadığını hatırlatan koalisyon, ateşkesin ‘tek taraflı’ olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya konuşan koalisyon Sözcüsü Albay Turki el Maliki, “Koalisyon komutanlığı, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için tüm çabalara odaklanma fırsatı olduğunu teyit ediyor” dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen şimdiye kadar sadece bir koronavirüs vakası tespit ettiğini duyursa da, devam eden çatışmalara, hijyen koşullarına ve yoksulluğa dikkat çeken yardım kuruluşları bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.