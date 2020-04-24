DSÖ: Suriye’nin kuzeybatısında koronavirüs vakası tespit edilmedi

Suriye’nin kuzeybatısında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden pozitif sonuç çıkmadığını belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Mahmud Daher, bölgedeki test sayısını artırmak için yeni laboratuvarların açılması konusu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Sputnik’e konuşan Daher, “22 Nisan 2020 itibariyle, Suriye’nin kuzeybatısında henüz teyit edilmiş Kovid-19 vakası yok” dedi.

Halep ve İdlib bölgelerinde 191 testin yapıldığını, tümünün negatif sonuç verdiğini anlatan Daher, “DSÖ ve partnerleri, test yapma imkanlarının artırılması için ek laboratuvarların açılması konusu üzerinde çalışıyorlar” diye ekledi.