MSB: Haftanin'deki saldırıda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Haftanin'deki saldırıda bir asker şehit oldu, 12 PKK'lı terörsit etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.