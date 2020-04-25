MSB: Haftanin'deki saldırıda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.https://t.co/nLdrYHJdwF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)