İran'da can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi: Ruhani, 'tekrar zirveye çıkabilir' diye uyardı

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 5 bin 650'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Değerlendirmeler, salgını kontrol etme yolunda olmamıza rağmen vatandaşların farkındalık düzeyinin azalması halinde hastalığın tekrar zirveye çıkabileceğini gösteriyor" sözleriyle halkı uyardı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1134 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede salgın kaynaklı can kaybının 5 bin 650'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 89 bin 328'e ulaştığını bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan'sının durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü , şu ana kadar iyileşen hasta sayısının iseolduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan test sayısının ise 410 bin 75'e çıktığını kaydetti.

Ruhani'den uyarı: Tehdit ortadan kalkamadı

Öte yandan Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede son günlerde tedricen kaldırılmaya başlanan kısıtlamaların, virüs tehdidinin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini belirtti.

Sosyal mesafe kurallarına uymanın gerekliliğini vurgulayan Ruhani, "Atılan adımlar ve değerlendirmeler, salgını kontrol etme yolunda olmamıza rağmen vatandaşların farkındalık düzeyinin azalması halinde Allah göstermesin hastalığın tekrar zirveye çıkabileceğini gösteriyor. Bu durumda kısıtlamaları tekrar hayata geçirmek zorunda kalırız" ifadesini kullandı.