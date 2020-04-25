İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin her hamlesini izliyoruz ama çatışmayı başlatan taraf olmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tehran'ın ABD'nin bölgedeki aktivitelerini yakından takip ettiğini, ancak asla çatışmayı başlatan taraf olmayacaklarını söyledi.

İran devlet ajansının aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Tehran-Washington hattında tırmanan gerilime de değindi.

T24'ün aktardığına göre Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti ABD'nin aktivitelerini ve hareketlerini yakından takip ediyor. Ancak biz asla bölgede çatışma çıkaran veya gerilimi tırmandıran taraf olmayacağız" dedi.

Ne olmuştu?

ABD Donanması geçen hafta bir video paylaşarak İran Deniz Kuvvetleri'nin donanma savaş gemilerini Umman denizinin kuzeyinde ardı ardına 'taciz ettiğini' öne sürdü. ABD Donanması bir İran gemisinin ABD gemisiyle çarpışmaya çok yaklaştığını ifade etti.

İran Savunma Bakanı Amir Hatami videonun yayınlanmasından sonra yaptığı açıklamada ABD'nin Basra Körfezi'ndeki varlığının "yasa dışı" olduğunu ve Orta Doğu'da istikrarsızlık yarattığını söyledi.

İran Ordu Günü geçit töreninde konuşan Hatami, "İran halkı anlayışlıdır ve kimin haklı olduğunu görür; biz evimizdeyiz. Onlar bölgedeki ülkelere tehdit ve yaptırım uygulayarak problem yaratmak için dünyanın diğer ucundan buraya geliyorlar" dedi.

Bu hafta Twitter üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Donanması'na denizdeki gemilerimizi taciz eden tüm silahlı İran teknelerini vurma emri verdim" yazdı.

İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami geçen günlerde ABD'ye seslenerek ülkelerini 'sıkı bir şekilde savunacaklarını' ve Basra Körfezi'nde yapılacak herhangi bir hamleye "hızlı ve kesin" bir karşılık verileceğini söyledi.