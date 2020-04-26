İran'da Kovid-19'la mücadelede bölgesel renk uygulamasına geçiliyor

İran'da koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili 'beyaz', 'sarı' ve 'kırmızı' bölge uygulamasına geçilecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve başkanlık ettiği 'Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı'nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Kovid-19'la mücadelede getirilen sınırlamalar bölgesel riske göre değerlendirilecek. Mesela eğer bir bölgede iki hafta üst üste yeni vaka görülmez, koronavirüs nedeniyle ölüm olmaz ise Sağlık Bakanlığı o bölgeyi beyaz bölge ilan edebilecek. Diğer bölgeleri de sarı veya kırmızı olarak sınıflandıracak" dedi.

'Sosyal mesafeye uyulursa ibadethaneler açılabilir'

Ülkede bir süredir kapalı olan ibadethanelerin durumunun bu çerçevede ele alındığını dile getiren Ruhani, beyaz ilan edilen bölgelerde sosyal mesafeye uyulması kaydıyla ibadethanelerin açılabileceğini belirtti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 650'ye, vaka sayısı ise 89 bin 328'e ulaştı.