'Suriye'de 2 ABD askerinden haber alınamıyor'

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre 2 ABD askeri Deyr ez Zor kentinde kayboldu.

Yerel kaynaklar, Deyr ez Zor'daki El Ömer petrol yatağından El Tanak petrol yatağına doğru Hummer arazi aracıyla ilerleyen ABD'li askerlerin kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradıklarını ifade etti.

Kaynaklar, aracın tamamen yanmış halde bulunduğunu ancak askerlerin izine rastlanmadığını ve akıbetlerinin bilinmediğini kaydetti.

SANA, 20 Nisan'da ABD ordusuna ait devriye güçlerinin Haseke’de saldırıya uğradığını, devriye grubunun aracının imha edildiğini ve yaralı askerlerin olduğunu duyurmuştu.

6 Nisan'da da, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve ABD'li askerlerin ortak devriyesinin Deyr ez Zor vilayetinin Haseke sınırları yakınlarında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığı kaydedilmişti. Söz konusu saldırıda ABD’li bir subay ve iki DSG üyesinin öldüğü aktarılmıştı.