Suriye'nin Halep bölgesinde yeni Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleştirildi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rusya ve Türkiye'nin Halep bölgesinde yeni ortak devriye gerçekleştirdiğini söyledi.

Merkez Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın brifinginde, "Halep bölgesinde yeni ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleştirildi" dedi.

Ayrıca Rus askeri polisinin Halep ve Haseke bölgelerinde devriye yaptığını dile getiren Juravlyov, Türkiye kontrolündeki silahlı oluşumların ateşkese uymaya devam ettiğini kaydetti.