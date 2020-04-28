İsrail'de teravih namazı için açık otopark organizasyonu

İsrail sınırları içindeki Yafa kentinde Osmanlı döneminden kalma camileri bu ramazanda dolduramayan Müslümanlar, teravih namazını kılmak için açık otoparkların yolunu tutuyor.

Araçların çarpmaması için fosforlu yelek ve koronavirüse karşı maske takan Müslümanlar, etrafı çizili park yerlerine seccade seriyor. Park yerlerini birbirinden ayıran işaretlerden de sosyal mesafe kurallarına uymak için faydalanıyor.

Bir imam hoparlörden Kuran okurken cemaat de aralarda "Amin" diyor.

Yafa'daki açık otopark namazlarını organize eden İslami örgütlerden birinin yöneticisi Tarık Gazi, duruma "Koronavirüs pandemisine rağmen ramazanda olduğumuzu hissetmek istiyoruz" açıklamasını getirdi.

Semavi dinlerin kutsal kenti Kudüs'te ise Müslümanlar teravih namazını kılmak için eski şehrin Mescid-i Aksa'ya mümkün olduğunca en yakın arka sokaklarına yöneliyor.

Normalde ramazanda binlerce Mülüman tarafından doldurulan Mescid-i Aksa, koronavirüs nedeniyle mart ayında ibadete kapatıldı ve yasak ramazan ayının sonuna dek uzatıldı.

Mescid-i Aksa'nın dışında ve arka sokaklarında namaz kılanlardan biri olan Ebu Belal Ebu Senanah, koronavirüs kaptığının işareti olarak "Bu hastalık yüzünden güçsüz düştüm" diyor.

İsrail nüfusunun yüzde 21'ini oluşturan Arapların çoğu İslam dini mensubu.