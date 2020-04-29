Ruhani'den Trump'a: Burası Fars Körfezi'dir, New York veya Washington Körfezi değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'nde gerilimi tırmandırmasına yanıt verdi.

Pentagon'un İran'ın 'Fars Körfezi' dediği Basra Körfezi'nden 'Arap Körfezi' diye söz ettiği açıklamasında İran Devrim Muhafızları silahlı teknelerini donanma gemilerini taciz etmekle suçlaması sonrası, Trump, "Gemilerimizi taciz etmeleri halinde tüm İran gambotlarını imha edin" emrini verdiğini duyurmuştu.

Ruhani, devlet televizyonundan yayımlanan bakanlara hitabında, "Amerikalılar, İran'ın güney tarafındaki körfezin Fars Körfezi ismi taşıdığını bilmeli. Bunun adı New York veya Washington Körfezi değildir. Onlar bu körfezin adından ve bu körfezin yanında binlerce yıldır yaşayıp bu su yolunu koruyan halktan durumun ne olduğunu anlamalı" ikazında bulundu.

"İran ulusuna karşı her gün komplo kurmasınlar" diye devam eden Ruhani, şu vurguyu yaptı:

Iran tells US not to 'plot' against it amid Gulf tensions https://t.co/ugYd3HGfzJ — The Daily Star Lebanon (@DailyStarLeb) April 29, 2020

"Amerikalılar İran halkının tüm alanlarda olduğu gibi Fars Körfezi'ni koruma konusunda da başarılı olduğunu ve olacağını görüyor. Devrim Muhafızları, Ordu, Besiç Seferberlik Kurumu ve Polis Telkilatı, her zaman Fars Körfezi'ni koruyor ve korumaya da devam edecek."

İran Cumhurbaşkanı, Fars Körfezi Ulusal Günü'nü kutlarken şunları söyledi:

"Fars Körfezi bizim için önemli ve tarihi bir denizdir. Tabii Hazar Denizi gibi kuzeyimizde bulunan denizler de bizim için önem arz etmektedir. Ancak Fars Körfezi ve Umman Denizi, açık denizlere bağlandıkları için özel önem taşımaktadırlar."

"Fars Körfezi, geçmişten günümüzde dünya enerjisinin büyük merkezlerinden biridir, çok önemli ve kritik bir bölgedir. Bu körfez İran halkın aittir ve her zaman da Fars Körfezi adını taşımıştır."



