İran Dışişleri'nden Hizbullah'ı 'terör örgütü' ilan eden Almanya'ya kınama

Musevi, yazılı açıklamasında, "Almanya hükümetinin kararı Lübnan hükümeti ve halkına tam saygısızlık, çünkü Hizbullah hükümet ve parlamentonun resmi ve meşru parçası" ifadelerini kullandı.

Hizbullah’ın her zaman bölge halkı tarafından destek gördüğünü ve Ortadoğu’nun etkili partilerinden biri olduğunu kaydeden İranlı diplomat, Berlin’in gerçekleri görmezden geldiğini ve sadece İsrail ve ABD’nin 'propaganda makinesine' kulak verdiğini savundu.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Hizbullah’ı terör örgütü ilan ederek ülkedeki çeşitli adreslere baskınlar düzenlemişti.