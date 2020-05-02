Mısır ordusu: Sina'nın kuzeyinde 2 IŞİD'liyi öldürdük

IŞİD'in Sina bölgesinde Mısır ordusuna ait bir zırhlı aracı hedef almasının ardından ordu güçleri, IŞİD'lilere karşı operasyon başlattı.

Mısır ordu sözcüsü Tamer er-Rıfai, yaptığı açıklamada Sina bölgesindeki bir tarım arazisinde yaşanan çatışmalarda 2 militanın öldürüldüğü, militanlara ait silah, mühimmat ve telsiz cihazların ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Mısır ordusu, perşembe günü Sina'daki Bir el-Abid yakınlarında bir zırhlı aracın bombalı saldırıya uğradığını ve 10 askeri personelin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Ordu, yaşanan kayıplara ilişkin detaylı bir bilgi paylaşmadı.

Saldırıyı IŞİD, 'Amaq haber ajansı' aracılığıyla üstlenmiş, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada askerlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.