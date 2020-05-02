İran Dışişleri Bakanı Zarif: En büyük silah satıcısı ABD, İran’dan endişe duyuyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin en çok silah satan ülke olmasına rağmen İran’dan endişe ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını isteyen ABD’ye tepki gösterdi. Zarif, sosyal hesabından , ABD’nin diğer ülkelere gerçekleştirdiği silah satışlarını gösteren bir video paylaştı. Zarif, “ABD uzun süredir diğer ülkelere silahlar satan, savaşlara kışkırtan ve savaşlar başlatan bir ülke” ifadesini kullandı.

The U.S. has long been the world's top



- Military spender

- Arms seller

- War initiator & instigator

- Conflict profiteer.



Yet @SecPompeo is apparently so worried about Iran—a huge U.S. arms customer till 1979—that he's pouring weapons all over the globe.#UnitedStatesOfArms pic.twitter.com/29dwpdIQmQ — Javad Zarif (@JZarif) May 2, 2020

ABD’nin dünyada silaha yatırım yapan en büyük ülke olduğunu kaydeden Zarif, “Buna rağmen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1979 yılına kadar iyi bir müşterisi olan İran’dan endişe duymakta” ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ise İran’a yönelik silah yaptırımının uzatılması hakkında gerekli uyarıyı ABD’ye gönderdiklerini söyledi. İran’a yönelik silah yaptırımının uzatılmasının nükleer anlaşmadan daha vahim sonuçlar doğuracağını belirten Rebii, “Nükleer anlaşmaya muhatap diğer ülkeler ile yaptığımız görüşmelerde, o ülkelerin de bu karara olumlu bakmadıklarını gördük. Bu mesajı ABD makamlarına ulaştırdık” dedi.