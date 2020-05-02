Suriye medyası: ABD’li askerler Suriye’de bir sivili vurarak öldürdü

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın sahadan konuya hakim bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD’li askerler, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor eyaletinde, otoyoldan ayrılan bir sivili aracının direksiyonunda vurarak öldürdü.

Kaynağın aktardığı bilgiye göre araç sürücüsü, bölgenin en büyük gaz sahası Koniko’nun yakınlarında otoyoldan ayrıldığı sırada ABD’li askerlerin açtığı ateşle hayatını kaybetti.

ABD’li askerler Suriye’nin Haseke ve Deyr ez Zor bölgelerinde güçlerini büyük petrol ve gaz sahalarının etrafında yoğunlaştırarak ülkedeki yasadışı varlıklarını sürdürüyor. Suriye yönetimi birçok kez Washington’un eylemlerini, ülkenin doğal kaynaklarını ele geçirmeye yönelik ‘devlet haydutluğu’ olarak nitelemişti.

Suriye’nin kuzeydoğusunda son birkaç aydır kimliği belirsiz silahlı çetelerin ABD ordusuna ait araçlara saldırıları sıklaştı. Son olarak Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesinde araçları saldırıya uğrayan 2 ABD askerinin kaybolduğu ve haber alınamadığı duyurulmuştu.